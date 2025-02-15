Глава Евросовета озвучил условие «прочного мира» на Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что «прочный мир» на Украине невозможен без участия Брюсселя и Киева в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Кошта выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он считает, что прекращения огня при урегулировании украинского кризиса будет недостаточно. Необходим «всеобъемлющий мир», и ЕС намерен «полностью взять на себя ответственность» за его установление.

« Н е б у д е т н и к а к и х н а д е ж н ы х и у с п е ш н ы х п е р е г о в о р о в , н и к а к о г о п р о ч н о г о м и р а б е з Украины и без Евросоюза», — заявил Кошта.

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Ранее глава Польши заявил, что ЕС следует срочно подготовить свой план по разрешению украинского кризиса.