Глава Евросовета озвучил условие «прочного мира» на Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что «прочный мир» на Украине невозможен без участия Брюсселя и Киева в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Евросовета озвучил условие «прочного мира» на Украине
© globallookpress.com

Кошта выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он считает, что прекращения огня при урегулировании украинского кризиса будет недостаточно. Необходим «всеобъемлющий мир», и ЕС намерен «полностью взять на себя ответственность» за его установление.

«Не будет никаких надежных и успешных переговоров, никакого прочного мира без Украины и без Евросоюза», — заявил Кошта.

В ЕС раскрыли планы по созданию «Оборонного союза»

Ранее глава Польши заявил, что ЕС следует срочно подготовить свой план по разрешению украинского кризиса.

В мире
Европейский совет
ЕС
Киев
Польша
Брюссель
Украина