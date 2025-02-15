Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы на позиций России и США по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что вместо этого страны ЕС должны предлагать конкретные идеи, которые могут способствовать разрешению кризиса, передает ТАСС.

По его мнению, только путем конкретных предложений и инициатив можно показать, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины.

Пресс-служба НАТО транслировала выступление Рютте, в ходе которого он выделил важность активного участия европейских стран в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Генсек также акцентировал внимание на необходимости увеличения оборонных расходов для усиления позиций стран ЕС в международной дипломатии.

Ранее лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.