В Финляндии выступили с неожиданным призывом по России
Четыре финских депутата Европарламента выступили за налаживание отношений между ЕС и Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, за возобновление диалога выступили Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо (Союз левых сил), Ээро Хейнялуома (Социал-демократическая партия), а также Сирпа Пиетикяйнен (Коалиционная партия).
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александер Стубб допустил налаживание отношений с Россией после изменения геополитической ситуации в мире.
В Финляндии выступили с требованием по России
Глава государства уточнил, что восстановление отношений начнется в отдаленной перспективе.