Зеленский предложил ждущим выборов украинцам поменять гражданство
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «украинцы не хотят выборов». Об этом пишет РИА Новости.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
«Украинцы не хотят выборов. Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство», — отметил украинский лидер.
Ранее Зеленский сообщил, что пока не будет подписан мирный договор, проведение выборов исключается. Он пояснил, что если Киев «приостановит военное положение, то потеряет армию, а без военных голосовать — нечестно».
Украинский лидер уточнил, что если бы у него были четкие гарантии безопасности со стороны США и Европы, то он «был бы готов к любому формату переговоров» с президентом России Владимиром Путиным.