Зеленский заявил о желании создать «другое НАТО»

Владимир Зеленский заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО. Он придумал замену — «другое НАТО», границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, Прибалтики и Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на Мюнхенской конференции, Зеленский заявил, что «не снимет членство Украины в НАТО с повестки дня». По его словам, если Киев не станет членом альянса, то необходимы «условия, которые позволяют нам построить другое НАТО прямо здесь, на Украине».

« М о е п р е д л о ж е н и е - у к р а и н с к а я в о с т о ч н а я г р а н и ц а , б е л о р у с с к а я в о с т о ч н а я г р а н и ц а , в о с т о ч н ы е г р а н и ц ы б а л т и й с к и х с т р а н и в о с т о ч н а я г р а н и ц а Финляндии имеют самые сильные линии безопасности», — заявил Зеленский

Зеленский высмеял Кличко на Мюнхенской конференции

Зеленский также призвал Европу стать «самодостаточной» и объединиться.