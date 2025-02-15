Зеленский заявил о желании создать «другое НАТО»
Владимир Зеленский заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО. Он придумал замену — «другое НАТО», границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, Прибалтики и Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на Мюнхенской конференции, Зеленский заявил, что «не снимет членство Украины в НАТО с повестки дня». По его словам, если Киев не станет членом альянса, то необходимы «условия, которые позволяют нам построить другое НАТО прямо здесь, на Украине».
«Мое предложение - украинская восточная граница, белорусская восточная граница, восточные границы балтийских стран и восточная граница Финляндии имеют самые сильные линии безопасности», — заявил Зеленский
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Зеленский также призвал Европу стать «самодостаточной» и объединиться.