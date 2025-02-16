Оперштаб на две минуты объявлял ракетную опасность в Курской области

На территории Курской области в течение двух минут действовал режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба региона.

" К у р с к а я о б л а с т ь : р а к е т н а я о п а с н о с т ь ! " — г о в о р и л о с ь в с о о б щ е н и и , о п у б л и к о в а н н о м в 2 : 1 8 п о м о с к о в с к о м у в р е м е н и .

Спустя две минуты жителей региона проинформировали об отмене угрозы ракетного удара. 14 февраля временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что 33-летний мирный житель получил сотрясение головного мозга, перелом ноги и другие травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Кореневском районе Курской области.

Мужчина работал на комбайне в момент, когда дрон нанес удар. Он успел выпрыгнуть из машины, но все равно получил травмы разной степени тяжести. Его доставили в областную клиническую больницу, добавил Хинштейн. С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.