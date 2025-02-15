В Польше призвали срочно подготовить европейский план по Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсетях, что Европе следует срочно подготовить свой план по разрешению украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, на фоне телефонных переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, высказываний высокопоставленных американских чиновников, главы государств и правительств европейских стран сделали ряд заявлений по украинскому вопросу.
«Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины и нашей безопасности, иначе другие мировые игроки будут принимать решения о нашем будущем. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами», — подчеркнул Туск.
Глава правительства отметил, что план должен быть подготовлен безотлагательно.
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