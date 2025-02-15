Украина в 2024 году потеряла 4 тысячи квадратных километров территории. Причиной этого стала медлительность в поставках военной помощи из США, заявил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС в субботу, 15 февраля.

« Э т о о д н а и з п р и ч и н , п о к о т о р о й м ы п о т е р я л и 4 т ы с я ч и к в а д р а т н ы х к и л о м е т р о в » , — с к а з а л о н .

Ранее сообщалось, что за неделю с 8 по 14 февраля Вооруженные силы (ВС) России освободили шесть населенных пунктов. В частности, подразделения южной группировки заняли Орехово-Василевку и Дачное, силы группировки «Центр» взяли под контроль Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле.