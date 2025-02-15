Зеленский предупредил Европу о возможной эскалации конфликта

Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил европейцев о возможной эскалации конфликта, его географическом расширении. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Украинский лидер отметил, что на белорусско-польской и белорусской-литовской границах уже были миграционные кризисы.

« А ч т о , е с л и в с л е д у ю щ и й р а з э т о б у д у т н е м и г р а н т ы ? Ч т о е с л и в с л е д у ю щ и й р а з э т о б у д у т р о с с и й с к и е с о л д а т ы и л и с е в е р о к о р е й с к и е с о л д а т ы — о н и , к с т а т и , н е с л а б ы е , о н и у ч а т с я , к а к в е с т и в о е н н ы е д е й с т в и я в у с л о в и я х с о в р е м е н н о г о к о н ф л и к т а » , — з а д а л в о п р о с ы Зеленский.

Кроме того, политик поинтересовался тем, готовы ли европейские армии к отражению нападения, к провокациям.

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Зеленский заметил, что в настоящее время ВСУ при поддержке союзников сдерживает противника. Он отметил, что в случае, если Украина потерпит поражение, неизвестно, кто будет защищать Европу.