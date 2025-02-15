Зеленский предупредил Европу о возможной эскалации конфликта
Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил европейцев о возможной эскалации конфликта, его географическом расширении. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Украинский лидер отметил, что на белорусско-польской и белорусской-литовской границах уже были миграционные кризисы.
«А что, если в следующий раз это будут не мигранты? Что если в следующий раз это будут российские солдаты или северокорейские солдаты — они, кстати, не слабые, они учатся, как вести военные действия в условиях современного конфликта», — задал вопросы Зеленский.
Кроме того, политик поинтересовался тем, готовы ли европейские армии к отражению нападения, к провокациям.
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Зеленский заметил, что в настоящее время ВСУ при поддержке союзников сдерживает противника. Он отметил, что в случае, если Украина потерпит поражение, неизвестно, кто будет защищать Европу.