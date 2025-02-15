Американцы настаивают на «очень жестком» договоре, который передаст им контроль над ресурсами Украины и приватизирует часть украинской экономики. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), сообщает РИА Новости.

Гончаренко* считает, что многие в мире «до сих пор не поняли, что произошло вчера» — после речи вице-президента США Джей Ди Вэнса началась новая эра взаимодействия США и Европы.

Изменение вектора американской политики также ощутили и в Киеве.

« Б у д е т о ч е н ь ж е с т к и й д о г о в о р с США по нашим ресурсам, и там есть намеки о приватизации некоторых частей нашей экономики», - написал Гончаренко* в соцсетях.

Он признал, что ситуация для Украины сложилась «очень сложная».

Накануне Washington Post сообщила, что Зеленский отказался подписать в Мюнхене договор, который передает США права на 50% природных ресурсов Украины.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.