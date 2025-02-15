Шольц высказался о «навязанном» Россией мире на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что Берлин не согласится с навязанным миром по Украине. Об этом пишет ТАСС.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ряд ключевых тем международной повестки, в том числе, вопрос остановки боевых действий на Украине.

« Н а в я з а н н ы й м и р н и к о г д а н е н а й д е т н а ш е й п о д д е р ж к и » , — п о д ч е р к н у л Шольц.

Канцлер отметил, что крах Киева не приведет к миру. Он добавил, что «границы не могут быть изменены силой».

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По его словам, власти ФРГ также не примут решение, которое ведет к разграничению европейской и американской безопасности

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что заключение соглашения по урегулированию конфликта на Украине невозможно без участия в переговорах Брюсселя и Киева.