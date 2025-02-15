Шольц высказался о «навязанном» Россией мире на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что Берлин не согласится с навязанным миром по Украине. Об этом пишет ТАСС.
12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ряд ключевых тем международной повестки, в том числе, вопрос остановки боевых действий на Украине.
«Навязанный мир никогда не найдет нашей поддержки», — подчеркнул Шольц.
Канцлер отметил, что крах Киева не приведет к миру. Он добавил, что «границы не могут быть изменены силой».
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По его словам, власти ФРГ также не примут решение, которое ведет к разграничению европейской и американской безопасности
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что заключение соглашения по урегулированию конфликта на Украине невозможно без участия в переговорах Брюсселя и Киева.