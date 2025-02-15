Россиянина Труфанова освободили в секторе Газа

Палестинские движения передали Международному комитету Красного Креста (МККК) россиянина Александра Труфанова и еще двух заложников, пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

В пятницу, 14 февраля, бригады «Аль-Кудс» и палестинское движение ХАМАС заявили, что в субботу передадут Израилю россиянина, а также граждан Израиля и США.

Процесс передачи состоялся в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

По данным агентства, заложники сели в автомобили МККК, которые направляются в сторону Израиля.

Это уже шестой обмен заложниками в рамках первого этапа сделки между Израилем и ХАМАС. В свою очередь, Израиль должен освободить из тюрем 369 палестинских заключенных.

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Напомним, что Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены боевиками утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Отец Труфанова погиб во время нападения.

В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир благодаря усилиям российской стороны были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа.