В Кишиневе назвали причину, по которой главу Гагаузии не включают в кабмин страны

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул не войдет в состав правительства республики до тех пор, пока не завершатся судебные процессы о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор», рассказал молдавский премьер-министр Дорин Речан. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Гуцул ранее заявила, что уголовные дела против нее являются «политическим заказом» со стороны властей. Она отметила, что руководство страны использует все возможные методы, чтобы добиться ее отставки.

Речан подчеркнул, что в стране проходит реформа юстиции, направленная на то, чтобы были конкретные результаты, чтобы все нарушители закона ответили за свои действия, в том числе, в электоральной сфере.

« С н а ч а л а м ы д о л ж н ы п р о в е с т и р а с с л е д о в а н и е , ч т о б ы н а к а з а л и л ю д е й , к о т о р ы е с ф а л ь с и ф и ц и р о в а л и в ы б о р ы [ в Г а г а у з и и ] » , — з а м е т и л п р е м ь е р .

Гуцул заявила, что Санду и ее окружение уже давно скатились к авторитаризму

Речан уточнил, что встречи с представителями Гагаузии проводят президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, министры и госсекретари. Он добавил, что республиканские власти продолжат финансировать строительство дорог, зарплат, пенсий в автономии.