Северная Корея обвинила США в создании угрозы безопасности в мире
Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы обстановке безопасности в мире и в регионе. Кроме того, в ведомстве призвали Вашингтон отказаться от враждебной политики, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В Минобороны отметили, что улучшение мощи страны — необходимое требование для сдерживания нарастающих различных провокационных попыток противников и обеспечения безопасности государства.
В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон заявляет о мнимой угрозе со стороны Пхеньяна. Вместе с тем, США сами создают «серьезную угрозу» обстановке безопасности в мире и в регионе вокруг Корейского полуострова.
«Стратегические вооруженные силы КНДР есть силы оборонительного характера для обеспечения безопасности государства и гарантии стратегического паритета в регионе», — подчеркнули в министерстве.
В Минобороны резюмировали, что вооруженные силы страны и впредь будут «верно выполнять свою миссию» для надежной защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе.