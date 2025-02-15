Северная Корея обвинила США в создании угрозы безопасности в мире

Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы обстановке безопасности в мире и в регионе. Кроме того, в ведомстве призвали Вашингтон отказаться от враждебной политики, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Минобороны отметили, что улучшение мощи страны — необходимое требование для сдерживания нарастающих различных провокационных попыток противников и обеспечения безопасности государства.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон заявляет о мнимой угрозе со стороны Пхеньяна. Вместе с тем, США сами создают «серьезную угрозу» обстановке безопасности в мире и в регионе вокруг Корейского полуострова.

« С т р а т е г и ч е с к и е в о о р у ж е н н ы е с и л ы К Н Д Р е с т ь с и л ы о б о р о н и т е л ь н о г о х а р а к т е р а д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и г о с у д а р с т в а и г а р а н т и и с т р а т е г и ч е с к о г о п а р и т е т а в р е г и о н е » , — п о д ч е р к н у л и в м и н и с т е р с т в е .

В Минобороны резюмировали, что вооруженные силы страны и впредь будут «верно выполнять свою миссию» для надежной защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе.