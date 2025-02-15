Запад пытается отомстить российскому лидеру Владимиру Путину за то, что он не допустил использования России в интересах американских и европейских инвесторов. Такое мнение озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы была опубликована в пятницу на его сайте.

Орбан отметил, что "в 90-е годы глобальные капиталисты начали инвестировать в Россию", и они полагали, что "нашли ключ, который позволит им интегрировать в мировую экономику российскую экономику, огромные российские территории, сырье, энергоресурсы".

" О н и п о л у ч а л и о г р о м н ы е д е н ь г и . < . . . > Н о Р о с с и я н е б ы л а э т и м д о в о л ь н а . И з а т е м в с е и з м е н и л о с ь . П р е з и д е н т [Владимир] Путин пришел к власти и сказал: "Ребята, эта интеграция в мировую экономику не служит интересам России". И многое прекратилось, многие американские и европейские инвесторы понесли потери. Идея в том, что они были так близки к тому, чтобы заполучить основной источник прибыли, и этого не допустил все тот же человек. Это элемент личной мести в их образе мышления", - считает Орбан.

Орбан назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Ранее премьер-министр Венгрии выразил уверенность в том, что Москва после урегулирования конфликта на Украине будет вновь полностью включена в системы мировой экономики и европейской безопасности.