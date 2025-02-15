Орбан: Запад мстит Путину за сорванные планы
Запад пытается отомстить российскому лидеру Владимиру Путину за то, что он не допустил использования России в интересах американских и европейских инвесторов. Такое мнение озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы была опубликована в пятницу на его сайте.
Орбан отметил, что "в 90-е годы глобальные капиталисты начали инвестировать в Россию", и они полагали, что "нашли ключ, который позволит им интегрировать в мировую экономику российскую экономику, огромные российские территории, сырье, энергоресурсы".
"Они получали огромные деньги. <...> Но Россия не была этим довольна. И затем все изменилось. Президент [Владимир] Путин пришел к власти и сказал: "Ребята, эта интеграция в мировую экономику не служит интересам России". И многое прекратилось, многие американские и европейские инвесторы понесли потери. Идея в том, что они были так близки к тому, чтобы заполучить основной источник прибыли, и этого не допустил все тот же человек. Это элемент личной мести в их образе мышления", - считает Орбан.
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Ранее премьер-министр Венгрии выразил уверенность в том, что Москва после урегулирования конфликта на Украине будет вновь полностью включена в системы мировой экономики и европейской безопасности.