Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется сорвать большой куш с Украины.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

" В и д н о , ч т о Т р а м п н а д е е т с я н а б о л ь ш о й к у ш , н о т у т е с т ь д в а м о м е н т а . В о - п е р в ы х , п р е з и д е н т [РФ] Владимир Путин не будет ни при каких обстоятельствах игнорировать интересы России, это твердая, последовательная и принципиальная позиция российского лидера. А второе обстоятельство заключается в том, что [Владимир] Зеленский патологический лжец и намерен обещать Трампу все, что угодно, с чем Трампу еще предстоит столкнуться", - сказал он. "То, что может быть представлено как политический и экономический выигрыш, окажется ловушкой, подделкой и пустыми обещаниями, на которые Трампа уже пробуют склонить. Вопрос, насколько Трамп будет верить Зеленскому и его команде, за которой явно торчат уши военно-промышленного капитала США, Британии и их спецслужб, остается открытым, и это будет влиять на ход переговоров", - добавил Медведчук.

Как он отметил, не все интересы президента США на Украине сводятся к военному конфликту. По словам Медведчука, "Вашингтон выжал из Украины все соки и теперь думает, что делать с этим неликвидом".

Медведчук заявил о необходимости сменить Зеленского