Медведчук: Трамп попробует сорвать большой куш с Украины
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется сорвать большой куш с Украины.
Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Видно, что Трамп надеется на большой куш, но тут есть два момента. Во-первых, президент [РФ] Владимир Путин не будет ни при каких обстоятельствах игнорировать интересы России, это твердая, последовательная и принципиальная позиция российского лидера. А второе обстоятельство заключается в том, что [Владимир] Зеленский патологический лжец и намерен обещать Трампу все, что угодно, с чем Трампу еще предстоит столкнуться", - сказал он. "То, что может быть представлено как политический и экономический выигрыш, окажется ловушкой, подделкой и пустыми обещаниями, на которые Трампа уже пробуют склонить. Вопрос, насколько Трамп будет верить Зеленскому и его команде, за которой явно торчат уши военно-промышленного капитала США, Британии и их спецслужб, остается открытым, и это будет влиять на ход переговоров", - добавил Медведчук.
Как он отметил, не все интересы президента США на Украине сводятся к военному конфликту. По словам Медведчука, "Вашингтон выжал из Украины все соки и теперь думает, что делать с этим неликвидом".
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"Если американцам будет выгодно продолжать воевать Украиной против России, они будут это делать. Но уже даже команде [Джо] Байдена было понятно, что эту войну надо сворачивать. Трамп хочет окончить игру, встать из-за игорного стола и забрать свой выигрыш. Вопрос в том, что он считает таким выигрышем", - добавил глава движения "Другая Украина". "Его (Трампа - прим. ТАСС) разговоры о прекращении убийств и горя людей абсолютно справедливые и гуманные, но за ними четко просматривается желание взять свое в результате сделки, подчеркиваю этот термин, о которой он постоянно говорит, - продолжил Медведчук. - Посмотрите, как он предлагает решить проблему сектора Газа - взять и выселить оттуда арабское население, а самим получить контракты на застройку нового курорта. То есть он фактически хочет забрать эту территорию себе, но без местного населения. И где тут гуманизм и справедливость? Или присоединить Канаду, забрать Гренландию и Панамский канал".