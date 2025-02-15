В Европе рассказали, как получили «хороший пинок» от Трампа

Политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении ЕС стада «пинком под зад для Европы», политическому блоку нужно серьезнее относиться к своим проблемам. Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает местная газета Kauno Diena.

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По его словам, начала переговорного процесса по Украине между Россией и США «отчасти оставляют Европу в стороне», в связи с чем Брюсселю нужно спросить себя, «не заслужили ли мы этого, будучи истощенными, неспособными принимать решения».

Палуцкас напомнил, что некоторые страны Евросоюза не тратят на оборону достаточного количества средств.

« П о э т о м у я б ы п о с ч и т а л э т о ( п о л и т и к у а д м и н и с т р а ц и и Трампа – прим. ред.) хорошим пинком под зад для Европы, и я надеюсь, что Европа проснется и, наконец, услышит потребность, о которой наш регион заявлял не раз, что нам нужно более серьезно отнестись к собственным проблемам, а затем ожидать помощи от Соединенных Штатов», - отметил он.

Во Франции возмутились угрозами Трампа в отношении ЕС

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей.