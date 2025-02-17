Уолтц: США ждут от Киева возвращения вложенных средств

Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в эфире Fox News, что США ждут от Киева возвращения вложенных средств.

По его словам, Украина поступит правильно, если подпишет соглашение о доступе к украинским минеральным ресурсам в обмен на дальнейшую помощь.

Ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома сказал, что Вашингтон разочарован «недальновидным решением» Зеленского отказаться подписать документ.

Также он отмечал, что граждане США заслуживают «компенсации» за поддержку Украины.

Кроме того, Уолтц указал на невозможность решения конфликта на Украине на поле боя.