Посол Зейналова заявила, что России недостаточно просто поддерживать Африку

Посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова заявила в интервью РИА Новости, что африканские страны помнят о поддержке СССР, но долго на этом "не протянуть".

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" К о г д а с а ж а е ш ь ц в е т о к , н у ж н о е г о п о л и в а т ь . . . М ы д о л ж н ы н е п р о с т о п о д д е р ж и в а т ь , м ы д о л ж н ы р а з в и в а т ь " , - с к а з а л а д и п л о м а т .

Она добавила, что у нее часто спрашивают, почему Россия ушла из региона и когда вернется.

" Я о т в е ч а ю : " М ы н е у х о д и л и , Россия никогда не уходила из Африки. После развала Союза нам было тяжело, мы не оказывали той помощи, которую оказывал Советский Союз. Сейчас мы готовы это сделать, в этом есть историческая необходимость", - сообщила посол.

На этой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с суданским коллегой Али Юсефом Шарифом заявил, что Москва активно ищет и находит возможности для сотрудничества с Африкой, несмотря на введенные санкции.