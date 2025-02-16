Посол Зейналова заявила, что России недостаточно просто поддерживать Африку

Посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова заявила в интервью РИА Новости, что африканские страны помнят о поддержке СССР, но долго на этом "не протянуть".
"Когда сажаешь цветок, нужно его поливать... Мы должны не просто поддерживать, мы должны развивать", - сказала дипломат.
Она добавила, что у нее часто спрашивают, почему Россия ушла из региона и когда вернется.
"Я отвечаю: "Мы не уходили, Россия никогда не уходила из Африки. После развала Союза нам было тяжело, мы не оказывали той помощи, которую оказывал Советский Союз. Сейчас мы готовы это сделать, в этом есть историческая необходимость", - сообщила посол.
На этой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с суданским коллегой Али Юсефом Шарифом заявил, что Москва активно ищет и находит возможности для сотрудничества с Африкой, несмотря на введенные санкции.