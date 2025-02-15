Макрон после беседы с Зеленским дал ему обещание

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским дал ему обещание поддержать Киев на мирных переговорах. Он подчеркнул в соцсети Х, что только Украина может вести диалог о долгосрочном мире с Россией.

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Только что поговорил с Владимиром Зеленским, — написал французский президент. Он добавил, что если американский лидер Дональд Трамп сможет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении конфликта, это будет «отличной новостью».

Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных войск на Украине

« Н о т о л ь к о у к р а и н ц ы м о г у т в е с т и п е р е г о в о р ы о п р о ч н о м и д о л г о в р е м е н н о м м и р е . М ы и м п о м о ж е м » , — п о д ч е р к н у л М а к р о н .

Также политик обратил внимание, что Европе пришло время стать более самостоятельной и укрепить свою коллективную безопасность.

«Франция будет играть свою роль в ускорении этого процесса. Давайте сделаем Европу сильнее и сувереннее уже сейчас», — заключил он.

Ранее Макрон призвал Европу «нарастить мышцы» из-за действий Трампа, которые стали для нее «электрошоком». Одним из важнейших пунктов он назвал сокращение зависимости стран ЕС от Вашингтона, особенно в вопросе вооружений.