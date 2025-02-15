Во Франции возмутились угрозами Трампа в отношении ЕС

Член парламента Франции Винсент Роллан возмутился намерением президента США Дональда Трампа поднять экспортные тарифы на товары из Евросоюза (ЕС) с целью восстановления торгового баланса между Брюсселем и Вашингтоном. О нависшей над европейской экономикой угрозе депутат рассказал в обращении к правительству, текст которого изучила «Лента.ру»

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« С р а з у п о с л е в с т у п л е н и я в д о л ж н о с т ь п р е з и д е н т Дональд Трамп подтвердил свою готовность повысить тарифы США в отношении Европейского Союза. (...) С учетом дефицита торгового баланса [между США и ЕС], составляющего около 150 миллиардов евро (...) США, как сообщается, рассмотрят возможность восстановления тарифов на сталь и алюминий, а также рассматривают возможность пойти на общее увеличение тарифов на импорт на 10 процентов», — заявил Роллан.

В России оценили влияние Трампа на внешнюю политику ЕС

П р о т е к ц и о н и с т с к а я п о л и т и к а , п о с л е д с т в и я к о т о р о й м о г у т б ы т ь к а т а с т р о ф и ч е с к и м и д л я ф р а н ц у з с к о й э к о н о м и к и и р а б о ч и х м е с т . Т а к о е у в е л и ч е н и е п р и в е л о б ы к п а д е н и ю э к с п о р т а и з Франции в Соединенные Штаты Америки и, несомненно, повлекло бы за собой закрытие объектов Винсент Роллан член парламента Франции

Парламентарий подчеркнул, что Париж «не может позволить себе» подвергаться подобным угрозам от дружественных стран и не реагировать на них. Так, депутат спрашивает у правительства о том, какую стратегию оно намерено реализовать для защиты европейской экономики от внешних угроз.

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении товаров из Евросоюза. Трамп объяснил, что введет пошлины против товаров из ЕС за ужасное отношение к США.

« С о б и р а ю с ь л и я в в е с т и п о ш л и н ы п р о т и в Е в р о п е й с к о г о С о ю з а ? . . . А б с о л ю т н о . Евросоюз относится к нам так ужасно», — подчеркивал глава Белого дома.

До этого Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая. Они вступят в силу с 1 февраля, заявила официальный представитель ведомства Каролин Левитт.