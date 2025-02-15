Трамп исключил Карин Жан-Пьер из попечительского совета центра имени Кеннеди

Президент США Дональд Трамп исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.

Трамп исключил Карин Жан-Пьер из попечительского совета центра имени Кеннеди
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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Трамп также уволил многих других членов совета директоров центра Кеннеди.

Трамп заявил, что СМИ пытаются рассорить его с Маском

Как пишет агентство, Трамп высказывал недовольство «анти-американской пропагандой» в центре и мероприятиями, связанными с ЛГБТ*.

Ранее стало известно, что армия США прекратила содействие процедурам по смене пола* для военных.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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