Трамп исключил Карин Жан-Пьер из попечительского совета центра имени Кеннеди

Президент США Дональд Трамп исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Трамп также уволил многих других членов совета директоров центра Кеннеди.

Трамп заявил, что СМИ пытаются рассорить его с Маском

Как пишет агентство, Трамп высказывал недовольство «анти-американской пропагандой» в центре и мероприятиями, связанными с ЛГБТ*.

Ранее стало известно, что армия США прекратила содействие процедурам по смене пола* для военных.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.