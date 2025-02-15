Британия выступает за давление на Россию перед возможными мирными переговорами с Украиной. Об этом в The Daily Telegraph пишут в совместном материале глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и министр королевства Джон Хили.

© РИА Новости

« С е й ч а с с а м о е в р е м я у с и л и т ь д а в л е н и е н а К р е м л ь . П р о я в и в с и л у и е д и н с т в о , м ы о д е р ж и м в е р х < . . . > С а н к ц и и в э н е р г е т и ч е с к о й с ф е р е и м е ю т о с о б ы й п р и о р и т е т » , — у т в е р ж д а ю т Л э м м и и Х и л и .

Reuters: Британия выделит Украине 150 миллионов фунтов военной помощи

Британские министры считают, что Запад должен обеспечить Украине условия для прочного и продолжительного мира, для чего необходимо продолжать снабжение Вооруженных сил Украины, а также не вести переговоры с Россией без участия Владимира Зеленского.

Сам Владимир Зеленский назвал низкими шансы Украины на выживание без поддержки Соединенных Штатов.

Также в офисе президента Украины заявили, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил нужды ВСУ в артиллерии.

Ранее Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский.