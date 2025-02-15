Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что Украина перекрыла транзит российского газа в Европу по указанию Соединенных Штатов.

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По словам Мевдечука, Вашингтону выгодно продавать ЕС свой газ.

»США выгодно не пускать в Европу российский газ ни на каких условиях. И тут Зеленский действует не в интересах украинского народа, а по указанию США с целью, чтобы Европа покупала газ у США», — отметил Медведчук.

Медведчук назвал Зеленского уродом, продавшим украинцев Западу

Он уточнил, что действующая власть не думает про экономическую выгоду для Украины, скорее они оперируют понятием «коррупционная выгода».

До этого представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕС ведет переговоры с Украиной, Венгрией и Словакией относительно последствий прекращения транзита российского газа.

По ее словам, контакты с Киевом затрагивают не только газовую инфраструктуру, но и энергетический сектор в целом.

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