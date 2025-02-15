Илона Маска планируют исключить из ведущего научного общества Британии

Guardian: Маска собираются исключить из Лондонского королевского общества
Свыше 1,7 тысячи ученых потребовали исключить американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска из Лондонского королевского общества. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Более 1700 членов международного научного сообщества подписали открытое письмо к председателю Лондонского королевского общества сэру Эдриану Смиту», — говорится в публикации.
Издание отметило, что еще в августе 2024 года ученые выражали беспокойство из-за комментариев Маска по поводу беспорядков в Великобритании и призывали отозвать его членство в обществе. Затем миллиардер продолжил делать «провокационные заявления», указано в открытом письме. Также ученых беспокоит, что Маск занимает должность в администрации президента США Дональда Трампа.
Трамп заявил, что СМИ пытаются рассорить его с Маском
Собрание Лондонского королевского общества, на котором рассмотрят поведение его членов, состоится 3 марта.
21 января сообщалось, что Маск оказался в центре скандала после того, как пользователи Reddit и стример Quin69 зафиксировали несоответствие между его заявлениями и навыками в игре Path of Exile 2. Миллиардера требуют заблокировать в проекте, поскольку он передает управление своими персонажами третьим лицам, что является предосудительным в сообществе поступком.
Ранее Маск признался, что уже давно имеет доступ к секретным сведениям.