Илона Маска планируют исключить из ведущего научного общества Британии

Свыше 1,7 тысячи ученых потребовали исключить американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска из Лондонского королевского общества. Об этом пишет британская газета The Guardian.

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« Б о л е е 1 7 0 0 ч л е н о в м е ж д у н а р о д н о г о н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а п о д п и с а л и о т к р ы т о е п и с ь м о к п р е д с е д а т е л ю Л о н д о н с к о г о к о р о л е в с к о г о о б щ е с т в а с э р у Э д р и а н у С м и т у » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Издание отметило, что еще в августе 2024 года ученые выражали беспокойство из-за комментариев Маска по поводу беспорядков в Великобритании и призывали отозвать его членство в обществе. Затем миллиардер продолжил делать «провокационные заявления», указано в открытом письме. Также ученых беспокоит, что Маск занимает должность в администрации президента США Дональда Трампа.

Трамп заявил, что СМИ пытаются рассорить его с Маском

Собрание Лондонского королевского общества, на котором рассмотрят поведение его членов, состоится 3 марта.

21 января сообщалось, что Маск оказался в центре скандала после того, как пользователи Reddit и стример Quin69 зафиксировали несоответствие между его заявлениями и навыками в игре Path of Exile 2. Миллиардера требуют заблокировать в проекте, поскольку он передает управление своими персонажами третьим лицам, что является предосудительным в сообществе поступком.

Ранее Маск признался, что уже давно имеет доступ к секретным сведениям.