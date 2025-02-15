Зеленский остался недоволен соглашением с США по металлам

Владимир Зеленский на встрече с американскими парламентариями пожаловался сенаторам, что в соглашении с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах нет слов о гарантиях безопасности для Украины. Об этом в социальных сетях пишет депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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« Н е с к о л ь к о з а к о н о д а т е л е й з д е с ь , в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать ее», — сообщил также обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

Зеленский встретился с генсеком НАТО в Мюнхене

Зеленский, объясняя свое решение, по данным Гончаренко, заявил сенаторам, что в соглашении с США нет ни одного слова о гарантиях безопасности для Украины.

В офисе президента Украины заявили, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил нужды ВСУ в артиллерии.

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