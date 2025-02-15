Орбан заявил о мести западных капиталистов Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные капиталисты мстят президенту России Владимиру Путину. Интервью опубликовано на сайте Карлсона.

Политик подчеркнул, что первый раз придя к власти в конце 1990-х, Путин не позволил Западу интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал национальным интересам страны.

Орбан высказался об умении Путина держать слово

По словам Орбана, западные капиталисты испытывают «глубокое негодование из-за того, что Путин не позволил иностранным деловым интересам доминировать в его стране».

« Н р а в и т с я н а м э т о и л и н е т , э т о и х с т р а н а . О н и д е л а ю т с в о й в ы б о р » , — с к а з а л о н .

Ранее Орбан заявил, что Россия не вернется к прежним отношениям с Западом, так как не простит ему враждебности из-за конфликта на Украине. Политик объяснил, что западные государства пытались добиться политической изоляции России и «убить ее экономически».