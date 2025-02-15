В США официально закрыли дело против Винника

В Сан-Франциско суд официально закрыл дело против россиянина Александра Винника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

В решение суда говорится, что уведомление о закрытии дела и сопровождающее его административное ходатайство о засекречивании должны быть рассекречены и опубликованы в публичном реестре, отмечает агентство.

В ночь на пятницу, 14 февраля, в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин отмечал, что обмен россиянина Александра Винника на американца Марка Фогеля имеет внешнеполитическое значение. Эксперт обратил внимание, что политики часто заявляют о планах начать диалог, но все ограничивается риторикой, однако на этот раз стороны прощупали настрой друг друга и сделали первые шаги. При этом он подчеркнул, что обмен заключенными подтверждает принцип России «своих не бросать».

Ранее в московском аэропорту в день возвращения Винника задержали