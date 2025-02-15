Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского главной проблемой Украины
Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал Владимира Зеленского главной проблемой Украины. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
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Позицию Зеленского он связал с предстоящими выборами в европейских странах в ближайшие полгода. По его мнению, проигрыш либеральных и демократических партий и союзов угрожает главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, которая при поддержке экс-президента США Джо Байдена «узурпировала власть в Еврокомиссии».
Ранее Дубинский заявил, что Лондон готовит для Зеленского «золотой парашют».