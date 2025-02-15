Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал Владимира Зеленского уродом, продавшим собственный народ Западу за сотни миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

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" В 2 0 2 0 - м г о д у Зеленский заявлял, что Минские соглашения не соответствуют интересам Украины. А потеря огромных территорий, миллион убитых и раненых, более половины населения страны сбежавших от правления этого урода соответствует?" - поделился своим мнением Медведчук.

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Он обратил внимание, что по замыслу Зеленского украинцы должны "изображать яростное сопротивление". А яркую картинку потом можно продать Западу за большие деньги.

"Зеленский продал украинскую землю, так что сегодня украинские солдаты воюют за чужую собственность", - подчеркнул политик.

Зеленского ранее уже называли уродом. Летом 2023 года народный артист России Александр Пашутин прокомментировал предложение украинского политика переименовать Россию в Московию. Актер вспомнил произведение Михаила Булгакова "Роковые яйца":