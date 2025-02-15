Медведчук назвал Зеленского уродом, продавшим украинцев Западу
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал Владимира Зеленского уродом, продавшим собственный народ Западу за сотни миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.
"В 2020-м году Зеленский заявлял, что Минские соглашения не соответствуют интересам Украины. А потеря огромных территорий, миллион убитых и раненых, более половины населения страны сбежавших от правления этого урода соответствует?" - поделился своим мнением Медведчук.
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Он обратил внимание, что по замыслу Зеленского украинцы должны "изображать яростное сопротивление". А яркую картинку потом можно продать Западу за большие деньги.
"Зеленский продал украинскую землю, так что сегодня украинские солдаты воюют за чужую собственность", - подчеркнул политик.
Зеленского ранее уже называли уродом. Летом 2023 года народный артист России Александр Пашутин прокомментировал предложение украинского политика переименовать Россию в Московию. Актер вспомнил произведение Михаила Булгакова "Роковые яйца":
"Помните, там вместо цыплят из этих яиц ящерицы и змеи вылезали, и эти гады беспрестанно размножались, уничтожая все на своем пути. Вот Зеленский - именно такая ящерица, такой урод, урод во всех смыслах. Он обрек свой народ".