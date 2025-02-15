Орбан высказался об умении Путина держать слово

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда держал слово. Заявление прозвучало в интервью журналистку Такеру Карлсону.

Политик рассказал, что, когда он вернулся к власти в 2010 году, он заключил с Путиным сделку — «какова бы ни была история между двумя странами, пусть ее обсуждают историки». Он уточнил, что по этой причине его отношение к России «не такое негативное и безумное, как у многих западных лидеров в данный момент».

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По словам Орбана, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество.

Ранее премьер Венгрии рассказал, что Путин всегда сдерживал свои обещания в отличие от представителей и официальных лиц Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.