Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что вооружение, которое Запад поставляет Украине, вскоре может создать угрозу безопасности ЕС.

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« В с е д у м а ю т , ч т о у н а с е с т ь п р о б л е м а п о д н а з в а н и е м « Р о с с и я » , ч т о в е р н о . Н о о ч е н ь с к о р о у н а с б у д е т п р о б л е м а п о д н а з в а н и е м « У к р а и н а » , — з а я в и л Орбан в ответ на вопрос, не беспокоится ли он по поводу поставок западного оружия Киеву.

До этого Орбан заявлял, что конфликт на Украине начался из-за ее намерения вступить в НАТО.

Орбан: конфликт на Украине вызван ее намерением вступить в НАТО

Он добавил, что Россия никогда не согласится с расширением НАТО за счет Украины и никогда не позволит альянсу подойти еще ближе к своим границам.

Орбан также раскритиковал отсутствие у Евросоюза четкой экономической стратегии после отказа от российских энергоресурсов.

Ранее Орбан назвал условие, которое должен соблюсти ЕС, чтобы попасть на переговоры по Украине.