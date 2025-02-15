Трамп уклонился от ответа на вопрос о виновнике украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о виновнике украинского конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЕЖ».

« Д у м а ю , м н о г и х м о ж н о в и н и т ь . Я с к а ж у о ч е н ь п р о с т о , е с л и б ы я б ы л п р е з и д е н т о м , э т о г о б ы н е с л у ч и л о с ь » , — з а я в и л п о л и т и к .

Трамп назвал виновного в развязывании конфликта на Украине

Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. По его словам, предстоящие контакты этих трех стран покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.