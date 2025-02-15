Орбан назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в течение шести месяцев или же раньше. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

« О п р е д е л е н н о . Д а ж е р а н ь ш е . Я т а к с ч и т а ю » , — о т в е т и л о н н а с о о т в е т с т в у ю щ и й в о п р о с К а р л с о н а .

Орбан заявил о мести западных капиталистов Путину

Орбан подчеркнул, что сторонников мира в настоящее время большинство.

12 февраля российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже стало известно, что Саудовская Аравия готова провести встречу Путина и Трампа.

Ранее Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным, но с условием.