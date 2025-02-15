Орбан назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в течение шести месяцев или же раньше. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.
«Определенно. Даже раньше. Я так считаю», — ответил он на соответствующий вопрос Карлсона.
Орбан заявил о мести западных капиталистов Путину
Орбан подчеркнул, что сторонников мира в настоящее время большинство.
12 февраля российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Позже стало известно, что Саудовская Аравия готова провести встречу Путина и Трампа.
Ранее Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным, но с условием.