Белый дом опубликовал валентинку с лицом Трампа в адрес нелегальных мигрантов
Администрация президента США отправила в адрес нелегальных мигрантов валентинку с лицами Дональда Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана. Ее опубликовали в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х.
На розовом фоне с сердечками разместили лица политиков, а над ними написали стихотворение, пародирующее популярный стих ко Дню Святого Валентина:
Администрация Трампа наделила ведомства полномочиями по депортации
«Розы красные,Фиалки синие.Приедете нелегально —Мы вас депортируем».