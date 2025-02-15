Белый дом опубликовал валентинку с лицом Трампа в адрес нелегальных мигрантов

Администрация президента США отправила в адрес нелегальных мигрантов валентинку с лицами Дональда Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана. Ее опубликовали в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х.

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На розовом фоне с сердечками разместили лица политиков, а над ними написали стихотворение, пародирующее популярный стих ко Дню Святого Валентина:

Администрация Трампа наделила ведомства полномочиями по депортации