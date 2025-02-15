Есть вероятность, что заявления вице-президента США Джей-Ди Вэнса в адрес стран Европы могут привести к драке.

Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

« С л у ш а я э т у р е ч ь , м о ж н о п о д у м а т ь , ч т о о н и п ы т а ю т с я з а т е я т ь д р а к у с н а м и . А м ы н е х о т и м з а т е в а т ь д р а к у с д р у з ь я м и » , - ц и т и р у е т е е с л о в а р а д и о Sputnik.

Каллас также добавила, что ЕС необходимо вновь сосредоточить свои усилия на угрозе, которая якобы исходит от России в связи с проходящей на Украине СВО.

Каллас раскрыла позицию ЕС по переговорам Путина и Трампа

Напомним, что вице-президент США обрушился на Мюнхенской конференции с критикой в адрес политики стран Евросоюза. Его словам, в регионе подавляется свобода слова, демократия деградирует. Таким образом, самая главная угроза для ЕС исходит не из России или Китая, а именно в самой Европе, которая отходит от своих основных ценностей.