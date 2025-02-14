Мерц сделал Вэнсу предложение по Украине

Председатель Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Немецкий политик пояснил в соцсети X, что предложил договориться о прекращении огня на Украине до начала переговоров с Россией.

В н а ч а л е М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и я в с т р е т и л с я с в и ц е - п р е з и д е н т о м США Джей Ди Вэнсом, — подчеркнул он.

По словам Мерца, стороны сошлись на том, что конфликт на Украине должен быть завершен в кратчайшие сроки. Также они пришли к выводу, что путь к прочному миру может быть достигнут только путем тесного сотрудничества между Штатами и Евросоюзом.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что готов приехать в Россию для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Сейчас американский политик находится в Мюнхене, где проходит ежегодная конференция по безопасности, на которой в том числе обсуждается украинский кризис.

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Кроме того, как пообещал Вэнс, переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к соглашению, которое «шокирует многих». При этом он отметил, что говорить о том, какие гарантии безопасности сможет получить Киев, пока рано. Однако президент США Дональд Трамп обещал, что Киев получит гарантии при любом потенциальном мирном разрешении конфликта в обмен на одну сделку.