США, Япония и Южная Корея договорились об усилении сотрудничества в сфере СПГ

США, Япония и Южная Корея договорились об усилении сотрудничества в сфере энергетики и природных ресурсов, в том числе по сжиженному природному газу (СПГ). Такая информация следует из совместного заявления, опубликованного по итогам встречи, опубликованном МИД Южной Кореи. Переговоры вели госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Японии и Южной Кореи Такэси Ивая и Чо Тхэ Ёль в ходе Мюнхенской конференции.

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" Г о с с е к р е т а р ь и м и н и с т р ы и н о с т р а н н ы х д е л о б ъ я в и л и о с в о е м н а м е р е н и и у к р е п и т ь э н е р г е т и ч е с к у ю б е з о п а с н о с т ь п у т е м р а с к р ы т и я п о т е н ц и а л а д о с т у п н ы х и н а д е ж н ы х э н е р г е т и ч е с к и х и п р и р о д н ы х р е с у р с о в Соединенных Штатов и с помощью укрепления энергетического сотрудничества, в частности по сжиженному природному газу, во взаимовыгодном ключе", - говорится в заявлении.

Из заявления также следует, что стороны приветствовали усилия по диверсификации цепочек поставок критических минералов. Также была выражена приверженность сотрудничеству по разработке и внедрению "самых современных малых модульных реакторов и других передовых технологий ядерных реакторов".

До этого администрация президента США Дональда Трампа разрешила экспортировать СПГ после приостановки процедуры бывшим американским главой государства Джо Байденом. Как сообщало агентство Reuters, лицензию получила компания Commonwealth LNG из штата Луизиана. Экспорт разрешен как на рынки Азии, так и на европейские рынки. В свою очередь американское агентство Bloomberg сообщало, что индийские импортеры обсуждают с США вопрос увеличения закупок СПГ.