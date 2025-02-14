Если бы газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» взорвали в Венгрии, то власти страны, в отличие от Германии, подняли бы шум. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Ранее американский журналист Такер Карлсон во время интервью с венгерским премьером назвал взрыв «Северных потоков» актом промышленного терроризма «крупнейшей страны НАТО против другой страны альянса», с помощью которого Белый дом навязал Германии «зеленый переход». Также он задался вопросом, почему военный блок до сих пор существует и почему о теракте никто не говорит.

« Е с л и б ы э т о п р о и з о ш л о с Венгрией, был бы кое-какой шум, это несомненно. Но, понимаете, это Германия», — прокомментировал это Орбан.

По его словам, главная причина замалчивания теракта заключается в прочном союзе между американской и европейской либеральными элитами, которые «всегда договариваются, что считать проблемой, а что нет». И ФРГ, являясь, частью этого союза, смогла «пресечь все голоса, пытавшиеся поднять этот вопрос», добавил Орбан.