Трамп похвалил речь Вэнса в Мюнхене и посоветовал ЕС быть осторожней

Американский лидер Дональд Трамп похвалил речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене и посоветовал ЕС быть осторожней.

« О н п р о и з н ё с о ч е н ь х о р о ш у ю р е ч ь , н а с а м о м д е л е , о ч е н ь б л е с т я щ у ю р е ч ь , и Е в р о п а д о л ж н а б ы т ь о с т о р о ж н а » , — п р и в о д и т е г о с л о в а РИА Новости.

Трамп намерен встретиться с президентом Египта

Трамп напомнил, что Вэнс говорил об иммиграции, и обратил внимание на проблемы, связанные с ней в Европе.

Кроме того, он выразил мнение, что речь вице-президента США была хорошо принята в Европе.

Ранее Вэнс заявил, что главная угроза для Европы исходит изнутри неё, а не со стороны России или Китая.