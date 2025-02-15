Трамп похвалил речь Вэнса в Мюнхене и посоветовал ЕС быть осторожней
Американский лидер Дональд Трамп похвалил речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене и посоветовал ЕС быть осторожней.
«Он произнёс очень хорошую речь, на самом деле, очень блестящую речь, и Европа должна быть осторожна», — приводит его слова РИА Новости.
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Трамп напомнил, что Вэнс говорил об иммиграции, и обратил внимание на проблемы, связанные с ней в Европе.
Кроме того, он выразил мнение, что речь вице-президента США была хорошо принята в Европе.
Ранее Вэнс заявил, что главная угроза для Европы исходит изнутри неё, а не со стороны России или Китая.