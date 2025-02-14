Названа главная проблема Украины

Главной проблемой Украины является Владимир Зеленский, который не соглашается на мир из-за предстоящих выборов в Европе. Об этом у себя в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

Названа главная проблема Украины
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Он связал полгода, которые Украина может «просто воевать», используя полученную от бывшего президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен помощь, с избирательными кампаниями во всех странах ЕС, где они запланированы в 2025 году.

«Продолжение войны на этот промежуток времени нужно для того, чтобы оппозиция не атаковала находящиеся у власти европейские партии с вопросом "куда пошли миллиарды, если можно было договориться"», написал Дубинский.

По его мнению, проигрыш либеральных и демократических партий и союзов в странах ЕС «угрожают главе ЕК, которая на их плечах и поддержке Байдена узурпировала власть в Еврокомиссии». Кроме того это является «опорой глобалистов в Европе», отметил депутат.

«Это та причина, по которой Зеленский сейчас не соглашается на мир. Он главная проблема Украины», — заключил Дубинский.
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