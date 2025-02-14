Главной проблемой Украины является Владимир Зеленский, который не соглашается на мир из-за предстоящих выборов в Европе. Об этом у себя в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

Он связал полгода, которые Украина может «просто воевать», используя полученную от бывшего президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен помощь, с избирательными кампаниями во всех странах ЕС, где они запланированы в 2025 году.

« П р о д о л ж е н и е в о й н ы н а э т о т п р о м е ж у т о к в р е м е н и н у ж н о д л я т о г о , ч т о б ы о п п о з и ц и я н е а т а к о в а л а н а х о д я щ и е с я у в л а с т и е в р о п е й с к и е п а р т и и с в о п р о с о м " к у д а п о ш л и м и л л и а р д ы , е с л и м о ж н о б ы л о д о г о в о р и т ь с я " » , — н а п и с а л Дубинский.

По его мнению, проигрыш либеральных и демократических партий и союзов в странах ЕС «угрожают главе ЕК, которая на их плечах и поддержке Байдена узурпировала власть в Еврокомиссии». Кроме того это является «опорой глобалистов в Европе», отметил депутат.