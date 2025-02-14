Министр обороны Германии Борис Писториус назвал обеспечение более высоких расходов на оборону первостепенной задачей нового правительства ФРГ.

Он отметил, что необходимо как можно скорее найти решение относительно того, как будут финансироваться более высокие расходы на оборону с 2028 года, когда будет исчерпан так называемый специальный фонд.

" В п р о т и в н о м с л у ч а е о б о р о н н ы й б ю д ж е т с о к р а т и т с я д о € 5 2 - 5 3 м л р д " , - з а я в и л м и н и с т р , в ы с т у п а я н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и .

Общая сумма, необходимая для достижения показателя в 2% ВВП расходов на оборону, по его словам, составляет от €85 до €90 млрд, а оборонные расходы в размере 3% ВВП составляют €120 млрд.

Писториус также повторил свой призыв к освобождению расходов на оборону и безопасности от так называемого долгового тормоза (правила, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). Он предостерег от получения денежных средств за счет сокращения социальных расходов и инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал в последние дни намерение добиваться того, чтобы государства - члены НАТО увеличили расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП. Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой". Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите альянса в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. Действующий глава правительства Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и главным соперником кандидата от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. От "зеленых" баллотируется вице-канцлер, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, от "Альтернативы для Германии" - сопредседатель партии Алис Вайдель. Рейтинг ХДС/ХСС в настоящее время колеблется на уровне 29-32%, рейтинг СДПГ составляет 15-17%, партии "Альтернатива для Германии" - 19-22%, "зеленых" - 11-14%.