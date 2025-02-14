Журналистам Associated Press ограничили доступ в Белый дом

Заместитель руководителя аппарата Белого дома, Тейлор Будович, объявил об ограничении доступа журналистов американского информационного агентства Associated Press (AP) к определенным зонам Белого дома. Причиной этого стало нежелание AP использовать термин "Залив Америки" вместо "Мексиканский залив", соответствуя недавнему указанию президента, пишет РИА Новости.

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Будович заявил, что AP продолжает игнорировать изменение географического наименования, что он рассматривает как распространение дезинформации. При этом он признал право AP на свободу слова, гарантированную Первой поправкой к конституции, подчеркнув, что это право не предоставляет агентству автоматический беспрепятственный доступ к Овальному кабинету.

Будович уточнил, что ограничения касаются только некоторых зон Белого дома, а доступ журналистов к остальным частям здания остается без изменений.

Это решение вызвало бурные обсуждения в контексте свободы прессы и отношений между администрацией президента и ведущими новостными организациями.

В январе Трамп переименовал Мексиканский залив в залив Америки.