Арабские страны составили четыре плана по будущему Газы
Арабские страны составили по меньшей мере четыре плана, касающиеся будущего сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что наиболее предпочтительным для арабских стран в настоящее время является план Египта, который предполагает формирование национального комитета с целью управления анклавом без учета палестинского движения ХАМАС. Также он предлагает остановить строительство туннелей на границе с Египтом с помощью создания буферной зоны и ограждения. После расчистки завалов в анклаве образуют 20 временных жилых зон. Данную работу планируют проводить не только египетские, но и другие зарубежные компании. В целом проект намерены оплатить страны Персидского залива и ряд иностранных партнеров. Кроме того возможно создание фонда под названием «Фонд восстановления Трампа».
При этом Саудовская Аравия, Египет, Иордания, ОАЭ и представители Палестины подготовили по меньшей мере еще три плана по Газе. Страны намерены обсудить все варианты, прежде чем представить их на рассмотрение в ходе запланированного на конец месяц саммита арабских государств.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «возьмут под контроль» сектор Газа и курирование восстановительных работ в регионе. Кроме того он объявил о намерении превратить анклав в «ближневосточную ривьеру» для всего мира. При этом, по мнению Трампа, нынешний сектор Газа является площадкой под снос и его жителям стоит навсегда уйти в другие страны. В частности, для этого он предложил им Иорданию и Египет.