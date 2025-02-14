Во Франции заявили, что Трамп хочет разрушить ЕС
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп хочет разрушить Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.
Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что главной угрозой для Европы являются не Россия и Китая — она находится внутри ЕС. В частности, он указал на проблемы в виде отмены выборов в Германии и Румынии.
Филиппо назвал это высказывание «подтверждением того, что администрация Трампа хочет разрушить ЕС».
«Он знает, что это гнездо глубинного государства, коррупции и войны! На самом деле Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что правительство Германии должно работать с партией "Альтернатива для Германии", дать ей власть и не забывать о воле народа», — добавил он.
Также Филиппо напомнил, что АдГ выступает за выход из Евросоюза. По его мнению, Трамп и его команда видят мир, в основе которого лежит национальный суверенитет, что означает уничтожение ЕС.