Писториус осудил Вэнса за слова о демократии в Европе
Министр обороны Германии Борис Писториус осудил сравнение европейских демократий с авторитарными режимами, сделанное вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
«Наша демократия была только что поставлена под вопрос вице-президентом США. Он говорил об уничтожении демократии... Дамы и господа, это неприемлемо!» — приводит РИА Новости слова Писториуса.
Ранее Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, выразив обеспокоенность относительно ситуации в европейских странах.
Он указал, что главная угроза для Европы не исходит ни от России, ни от Китая, а скрыта внутри самих стран.
В качестве примеров он привёл отмену выборов в Румынии и возможность повторения подобной ситуации в Германии.