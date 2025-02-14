Писториус осудил Вэнса за слова о демократии в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус осудил сравнение европейских демократий с авторитарными режимами, сделанное вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

« Н а ш а д е м о к р а т и я б ы л а т о л ь к о ч т о п о с т а в л е н а п о д в о п р о с в и ц е - п р е з и д е н т о м США. Он говорил об уничтожении демократии... Дамы и господа, это неприемлемо!» — приводит РИА Новости слова Писториуса.

Ранее Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, выразив обеспокоенность относительно ситуации в европейских странах.

Он указал, что главная угроза для Европы не исходит ни от России, ни от Китая, а скрыта внутри самих стран.

В качестве примеров он привёл отмену выборов в Румынии и возможность повторения подобной ситуации в Германии.