Подозреваемого в наезде на людей в Мюнхене арестовали

Подозреваемый в умышленном наезде на людей в Мюнхене заключен под стражу. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные прокуратуры города.

По ее информации, такое решение принял суд. 24-летний выходец из Афганистана подозревается в покушении на убийство 39 человек. В то же время, как подчеркнула представитель прокуратуры Мюнхена Габриэле Тильманн, расследование инцидента находится "на ранней стадии". В частности, правоохранители изъяли мобильный телефон подозреваемого, чтобы проверить его контакты.

По данным следствия, злоумышленник проживал в ФРГ на законных основаниях и владел автомобилем, на котором совершил наезд. Тильманн отметила, что преступление имело умышленный характер, у подозреваемого отсутствуют какие-либо признаки психических расстройств. Следствие не подавало ходатайство о помещении его в психиатрическую клинику.