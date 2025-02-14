Зеленский и Ермак проигнорировали журналистов после Мюнхенской конференции

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покинули Мюнхенскую конференцию по безопасности, не став отвечать на вопросы журналистов. Об этом сообщают «Известия».

На видеозаписи видно, как Зеленский и Ермак выходят из здания и, не обращая внимания на журналистов, сразу садятся в машину и уезжают.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить в Германии с 14 по 16 февраля. В ее рамках Зеленский уже провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США, где заявил, что Россия «не хочет окончания войны» и продолжает увеличивать уровень напряженности в мире. Также он напомнил о важности поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов.