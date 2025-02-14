Мерц предложил Вэнсу договориться о прекращении огня на Украине до переговоров с Россией

Председатель Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Во время встречи немецкий политик предложил договориться о прекращении огня на Украине до начала переговоров с Россией, отметил он в соцсети X.

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« В н а ч а л е М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и я в с т р е т и л с я с в и ц е - п р е з и д е н т о м США Джей Ди Вэнсом», — подчеркнул он. По словам Мерца, стороны пришли к единому мнению, что конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее.

Помимо этого, было достигнуто согласие в том, что путь к прочному миру может быть достигнут только путем тесного сотрудничества между Штатами и Евросоюзом, добавил немецкий политик.

Ранее Владимир Зеленский положительно оценил свою первую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая прошла на полях конференции по безопасности в Мюнхене. По словам украинского лидера, Киеву и Вашингтону нужно больше говорить и больше работать друг с другом.

До этого Джей Ди Вэнс заявил о важности диалога России и Украины для разрешения конфликта.