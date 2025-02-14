В Польше россиянина арестовали по подозрению в диверсиях
Гражданина РФ депортировали из Боснии и Герцеговины в Польшу, польский суд выдал ордер на его арест по подозрению в якобы организации диверсий против стран Европы и США. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.
"Россиянин, подозреваемый в координации актов диверсии против Польши, США и других союзников, скрывавшийся в Боснии и Герцеговине, был депортирован в Польшу и арестован по решению суда. Отличная работа Aгентства внутренней безопасности и прокуратуры. Враждебная деятельность России подтверждена", - написал польский премьер в X.
О личности арестованного россиянина и о подробностях инкриминируемых ему деяний не сообщается.