В Польше россиянина арестовали по подозрению в диверсиях

Гражданина РФ депортировали из Боснии и Герцеговины в Польшу, польский суд выдал ордер на его арест по подозрению в якобы организации диверсий против стран Европы и США. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

" Р о с с и я н и н , п о д о з р е в а е м ы й в к о о р д и н а ц и и а к т о в д и в е р с и и п р о т и в П о л ь ш и , С Ш А и д р у г и х с о ю з н и к о в , с к р ы в а в ш и й с я в Б о с н и и и Г е р ц е г о в и н е , б ы л д е п о р т и р о в а н в П о л ь ш у и а р е с т о в а н п о р е ш е н и ю с у д а . О т л и ч н а я р а б о т а A г е н т с т в а в н у т р е н н е й б е з о п а с н о с т и и п р о к у р а т у р ы . В р а ж д е б н а я д е я т е л ь н о с т ь Р о с с и и п о д т в е р ж д е н а " , - н а п и с а л п о л ь с к и й п р е м ь е р в X .

О личности арестованного россиянина и о подробностях инкриминируемых ему деяний не сообщается.